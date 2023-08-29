Молодой брюнет: жена Газманова нашла замену певцу, пока он на гастролях

Супругу Олега Газманова увидели в объятиях гибкого брюнета. Марина Газманова опубликовала в соцсетях ролик, на котором прижимается к горячему мужчине. Оказалось, что женщина нашла себе интересное занятие, пока ее муж на гастролях.

Газмановы счастливы вместе уже 20 лет. Многие отмечают, что не только артист выглядит прекрасно в свои годы, но и его жена. 54-летняя Марина может похвастаться красивым подтянутым телом, которое старается чаще показывать.

Женщина занимается танцами и публикует ролики с тренировок. На новом видео она позировала с партнером – молодым брюнетом, который помогал ей выполнять чувственные движения. В подписи Марина призналась, что до сих пор интересна мужчинам.

«С тобой до сих пор флиртуют и знакомятся мужчины, и ты отвечаешь им, что счастлива с мужем», – написала Газманова.

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