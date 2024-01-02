Молчала долгие годы: вдова Кобзона раскрыла семейные тайны

Жена Иосифа Кобзона Нелли решила раскрыть семейные тайны, о которых молчала долгие годы. Она призналась, что знала о приемном сыне мужа, а также о его изменах. Об этом сообщает портал «Утро.ru».

Для артиста Нелли стала третьей избранницей. С ней он познакомился в 70-х годах и практически сразу понял, что хочет связать с ней свою жизнь. Женщина была скромной, красивой, да и к тому же нравилась всем, даже семье Кобзона. Поэтому вскоре после начала романа вокалист сделал возлюбленной предложение руки и сердца, и они поженились.

Впрочем, жизнь пары не была наполнена только безграничным счастьем. Уже после смерти Кобзона Нелли призналась, что у ее мужа есть приемный сын. Сейчас он уже взрослый и живет в Армении, но при этом все равно старается поддерживать связь с мачехой.

Также второй семейной тайной было то, что Иосиф Кобзон не был полностью верен любимой супруге. Сама Нелли знала обо всех изменах мужа, но все ему прощала. При этом сам артист свои любовные связи на стороне всегда отрицал.

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