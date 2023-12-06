«Мои поздравления»: Бородина показала сидящих за одним столом Степаненко и Петросяна

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко расстались в 2018 году, а раздел имущества завершился лишь недавно. Пара распалась со скандалом, ведь Петросян променял жену на молодую помощницу, на которой впоследствии женился, родил с ней сына. 5 декабря телеведущая Ксения Бородина неожиданно опубликовала фото, как Степаненко и Петросян сидят за одним столом и улыбаются.

На пост ведущей в Telegram-канале обратило внимание издание Экспресс газета.

Увидев любимых юмористов, россияне ахнули от восторга. Многие всерьез подумали, что все наладилось. Интернет-пользователи писали: «Я своим глазам просто не верю! Петросян и Степаненко — счастливые, да еще и за одним столом», «Мои поздравления».

Однако оказалось, что это не свежий кадр, а иллюстрация к посту. Бородина сообщила, что собирается смотреть программы по ТВ в новогоднюю ночь, так как «это что-то родное».

Ранее сообщалось, что дочь Петросяна отреклась от отца после его развода со Степаненко и не дает видеться с внуками.