«Могут быть шансы?»: Радимов поиздевался над Булановой после заявления о беременности

Певица Татьяна Буланова обрела счастье в браке с молодым бизнесменом. При этом артистка не против снова забеременеть, а в интервью говорит, что скрывала бы округлившийся животик из-за суеверий. На днях бывший муж звезды Владислав Радимов нашел способ, как уколоть экс-супругу. Об этом пишет «Утро.ру».

Напомним, что Буланова была вместе с футболистом 11 лет. По слухам, супруги развелись из-за неверности, только непонятно, кто именно изменил. Многие думали, что бывшие остались в прошлом, но спортсмен решил пошутить по поводу певицы.

Радимов порассуждал об итогах матча Спартак-Краснодар в своих соцсетях.

«Ребята, эту игру вчера судил Евгений Буланов, неужели вы думали, что если матч обслуживает арбитр с такой фамилией у Спартака могут быть шансы?» – написал футболист.

Мужчина намекнул на фамилию бывшей жены, но многим показалось, что это было некрасиво. Сама Татьяна никак не отреагировала на колкий комментарий экс-супруга.

Ранее Буланова призналась, что ее брак с Рудневым ненастоящий спустя 4 месяца после свадьбы.