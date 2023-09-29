«Могу убить эту мразь»: отец Фриске не смолчал после выхода в свет Шепелева с сыном

Отец покойной певицы Жанны Фриске прокомментировал выход в свет телеведущего Дмитрия Шепелева вместе с сыном Платоном. Владимир Копылов признался, что готов убить артиста при встрече, и назвал его «мразью».

После смерти экс-солистки «Блестящих» ее возлюбленный забрал наследника себе и оградил его от общения с родственниками со стороны матери. Вот уже несколько лет дедушка, бабушка, тетя и крестная борются за то, чтобы видеться с мальчиком, но все безуспешно. Шепелев все это время старался изолировать сына от публичности, поэтому редко показывал его даже в социальных сетях. Однако недавно он неожиданно впервые вывел его в свет.

Дмитрий с Платоном появились на премьере сериала «Плакса». Их выход на красной дорожке произвел настоящий фурор, который сразу же стали обсуждать в СМИ. На фоне всего этого журналисты связались с отцом Жанны Фриске и попросили его прокомментировать ситуацию. Сдерживаться в выражениях Владимир не стал. Он заявил, что Шепелев возомнил себя звездой, поэтому сейчас везде ходит, однако никакого таланта у него нет.

«Я боюсь, если встречу его, могу что-нибудь натворить, убить эту мразь. Терять мне уже нечего. Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы, однозначно: или заболеет, или голову оторвут», - поделился Копылов.

Родственники Фриске по-прежнему уверены, что отец настраивает Платона против них. Однако Владимир, несмотря ни на что, продолжает ждать внука, когда он сам захочет с ним связаться. По его словам, у мальчика до сих пор есть собственная комната в его доме, в которой из подушек выложено его имя.

Ранее сын Жанны Фриске растрогал публику своим поступком.

Источник: Super.