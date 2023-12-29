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20:00, 29 декабря 2023
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«Мое сердце»: возлюбленная Гарика Харламова показала новорожденного ребенка

«Мое сердце»: возлюбленная Гарика Харламова показала новорожденного ребенка

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2021 году поклонники Гарика Харламова получили подтверждение того, что он встречается с актрисой Катериной Ковальчук. Пара несколько раз появлялась вместе на мероприятиях, поддерживая интригу в своих отношениях.

Гарик и Катерина сохраняли сдержанность в проявлении своих чувств, но иногда проявляли теплоту друг к другу в соцсетях. Они были замечены вместе в феврале 2023 года, когда Катерина отмечала свое 30-летие.

На мероприятии Гарик и Катерина танцевали, обнимались и демонстрировали близкие отношения. Поклонники ожидали, что пара объявит о свадьбе, но Харламов не торопится.

«Подождите, мне двух пока достаточно. Я об этом не думал даже, честно говоря», – шутил комик.

Внимание фанатов привлекла фотография, опубликованная Катериной, на которой запечатлен новорожденный. Она трогательно подписала снимок.

«Мое сердце»: возлюбленная Гарика Харламова показала новорожденного ребенка

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Мое сердце разрывается от нежности», – цитирует девушку Woman.ru.

Поклонники начали делать предположения о том, что актриса стала мамой, но пока она не делится этой информацией в своих социальных сетях. Гарик тоже не комментирует появившиеся слухи.

Ранее мы писали о том, что внешний вид сына Наташи Королевой ужаснул поклонников.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Алла Болеро
Теги:
#дети
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#слухи
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