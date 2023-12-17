«Модный лук обозвали»: как Любовь Толкалина реагирует на хейт в Сети

Любовь Толкалина отреагировала на комментарии подписчиков по поводу ее фотографий. Актриса записала видеообращение для поклонников в своем микроблоге.

45-летняя Любовь Толкалина нередко выкладывает в социальные сети откровенные снимки, на которых хорошо видно ее фигуру. Некоторые пользователи Сети реагируют на подобные кадры весьма неоднозначно.

При этом сама знаменитость не понимает, почему люди обращают на это такое внимание.

«СМИ, конечно, не будут писать про мои премьеры. Нет-нет-нет. СМИ будут писать про мои завтраки с другом или про то, как я на отдыхе сфотографировалась в трусах, хотя, казалось бы, модный лук обозвали «Толкалина сфотографировалась в трусах», – заявила актриса.

Звезда назвала подобные тексты «всякой белибердой» и призвала вместо этого обсуждать ее премьеры.

Ранее Анна Семенович показала необычный способ приготовления любимого россиянами салата оливье.