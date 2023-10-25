Многомиллионное наследство Николая Караченцова захотели распродать

Квартиру Николая Караченцова в центре Москвы продадут за 300 млн рублей, об этом сообщает Kp.ru.

26 октября исполнится пять лет со дня смерти актера Николая Караченцова. Вдова артиста Людмила Поргина, с которой он прожил в браке 45 лет, рассказала журналистам, что собирается продавать московскую квартиру, подаренную им государством в 2003 году.

«Думаю, сейчас наша четырехкомнатная квартира в Шведском тупике стоит 300 млн рублей. На вырученные деньги построю музей Коли у нас на даче в поселке Валентиновка. Будем решать этот вопрос на семейном совете. Но, думаю, продавать надо», — заявила она.

По словам Поргиной, у нее готов архитектурный план будущего музея артиста. Она уже перевезла часть вещей на дачу.

«Когда мы заехали в эту квартиру, мы закупили туда много редкой мебели — тумбочки, люстры, комоды, вазы, скульптуры. Все переедет на дачу, в музей. Да я и в Москве бываю редко, не хочу жить одна, поэтому сижу на даче со своими кошками, собаками и попугаем», — объяснила она.

Напомним, Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года из-за отказа почек. Незадолго до этого у него обнаружили раковую опухоль в левом легком.

Ранее мы писали о том, что Поргина раскрыла правду о трагедии с Караченцовым.