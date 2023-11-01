НАШ ШОУБИЗ
14:00, 01 ноября 2023
1 мин.

«Много усилий приложила»: как Собчак подставила Волочкову и испортила ее жизнь

«Много усилий приложила»: как Собчак подставила Волочкову и испортила ее жизнь

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова со временем потеряла не только место в Большом театре, но и уважение поклонников. Многие считают, что это связано с воздействием Ксении Собчак, которая «приложила усилия», чтобы танцовщица ушла с Олимпа.

В группе «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали отрывок с выступления Волочковой и порассуждали о том, как изменилась ее жизнь после скандального увольнения.

«На самом деле Волочкова — просто очень грустный пример жертвы обстоятельств. Плохо окончившийся роман с гнильцой, зависть коллег, всеобщая травля, алкоголизм и безумие», – пишут авторы группы.

В комментариях нашлись те, кто написал о влиянии Ксении Собчак, которая якобы разозлилась, когда Анастасия увела у нее завидного жениха.

«Все равно жаль Волочкову. Мымра Собчак много усилий приложила к травле Волочковой. Силы были неравные», — пишут пользователи Сети.

Светские львицы действительно часто конфликтовали и нелицеприятно отзывались друг о друге.

Ранее Собчак назвала лицо Бородиной маской для Хэллоуина и получила жесткий ответ.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#скандалы
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.