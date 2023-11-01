«Много усилий приложила»: как Собчак подставила Волочкову и испортила ее жизнь
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Балерина Анастасия Волочкова со временем потеряла не только место в Большом театре, но и уважение поклонников. Многие считают, что это связано с воздействием Ксении Собчак, которая «приложила усилия», чтобы танцовщица ушла с Олимпа.
В группе «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали отрывок с выступления Волочковой и порассуждали о том, как изменилась ее жизнь после скандального увольнения.
«На самом деле Волочкова — просто очень грустный пример жертвы обстоятельств. Плохо окончившийся роман с гнильцой, зависть коллег, всеобщая травля, алкоголизм и безумие», – пишут авторы группы.
В комментариях нашлись те, кто написал о влиянии Ксении Собчак, которая якобы разозлилась, когда Анастасия увела у нее завидного жениха.
«Все равно жаль Волочкову. Мымра Собчак много усилий приложила к травле Волочковой. Силы были неравные», — пишут пользователи Сети.
Светские львицы действительно часто конфликтовали и нелицеприятно отзывались друг о друге.
Ранее Собчак назвала лицо Бородиной маской для Хэллоуина и получила жесткий ответ.