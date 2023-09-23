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09:00, 23 сентября 2023
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«Мне он очень нравился»: Буланова рассказала об отношениях с Шатуновым

«Мне он очень нравился»: Буланова рассказала об отношениях с Шатуновым

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Татьяна Буланова рассказала о тесных отношениях с коллегой по творческому цеху Юрием Шатуновым. О них у артистки остались самые теплые воспоминания.

Подробности сообщил сайт PopCornNews.

Буланова приняла участие в юбилейном концерте Шатунова – ему должно было исполниться 50 лет. На мероприятии певица заговорила о личных отношениях с солистом «Ласкового мая».

«Мне он нравился очень… На гастролях мы общались тесно, целый месяц ездили по городам», - поделилась Буланова.

Артистка не стала называть их общение дружбой, но подчеркнула, что была длительная совместная работа в 2000 году.

Ранее Буланова рассказывала об интимной жизни с молодым мужем Валерием Рудневым. Артистка уехала после брачной ночи – ее ждали съемки.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#отношения
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