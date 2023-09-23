«Мне он очень нравился»: Буланова рассказала об отношениях с Шатуновым
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Певица Татьяна Буланова рассказала о тесных отношениях с коллегой по творческому цеху Юрием Шатуновым. О них у артистки остались самые теплые воспоминания.
Подробности сообщил сайт PopCornNews.
Буланова приняла участие в юбилейном концерте Шатунова – ему должно было исполниться 50 лет. На мероприятии певица заговорила о личных отношениях с солистом «Ласкового мая».
«Мне он нравился очень… На гастролях мы общались тесно, целый месяц ездили по городам», - поделилась Буланова.
Артистка не стала называть их общение дружбой, но подчеркнула, что была длительная совместная работа в 2000 году.
Ранее Буланова рассказывала об интимной жизни с молодым мужем Валерием Рудневым. Артистка уехала после брачной ночи – ее ждали съемки.