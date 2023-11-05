«Мне нравится этот «дикарь»: Ида Галич намекнула на новый роман
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Кажется, у Иды Галич есть победы на личном фронте. Блогерша опубликовала свежий пост в соцсетях, в котором намекнула на возможный роман.
Девушка заявила, что есть вещь, с которой ей довольно сложно мириться, однако она готова терпеть это во имя чувств. Так, Галич ненавидит, когда люди пьют воду из кружек.
И вот гости к звезде пришел один человек.
«Знаете, во что он налил себе воду? Вот это мне, наверное, нравится этот «дикарь». Сижу тише воды», – призналась Ида Галич.
Блогерша также отметила, что ее таинственный гость является очень хорошим и приятным человеком. После этого подписчики звезды решили, что у нее появился новый ухажер.
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