«Мне непросто дался этот развод»: Наташа Королева с трудом ушла от мужа

50-летняя Наташа Королева стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света». В интервью она рассказала о разводе.

Королева заговорила о прошлом: браке и расставании с певцом Игорем Николаевым. Спустя годы артистка призналась: «Любой развод сложный. Мне непросто дался этот развод».

Она считает, что оба достойно прошли этот трудный этап. Каждый создал собственную семью: она с Сергеем Глушко, он – с Юлией Проскуряковой. По словам Королевой, семьями они не дружат, но общаются. Хоть и редко, но случается, что бывшие супруги оказываются в общем кругу друзей.

Отметим, что в браке с Николаевым Королева не стала матерью. Ее единственный сын появился, как только артистка вышла замуж за Глушко.

Ранее Королева высказалась по поводу слухов о пластических операциях.