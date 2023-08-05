«Трудно стоять»: болезнь Александра Панайотова прогрессирует

Певец Александр Панайотов еще несколько лет назад хотел достичь вершины музыкального Олимпа и даже мечтал представить Россию на «Евровидении». Однако ничего из этого пока не случилось. К тому же сейчас 39-летний Александр находится не в лучшей форме: он признался, что страдает от боли в спине.

Несмотря на то, что имя артиста все реже появляется в светской хронике, он продолжает радовать фанатов на сцене. Недавно Панайотов отметился в Сочи, в августе он поедет давать концерт в Липецк, а в сентябре его будут ждать в Москве.

Только вот со здоровьем у Александра есть некоторые проблемы. Выступать ему приходится, превозмогая боль в спине.

«У меня очень болит спина, трудно долго стоять прямо. Всему виной вдруг появившаяся протрузия. Уже две недели не могу вылечить боль в пояснице. Не могу буквально ни нагнуться, ни разогнуться», – пожаловался Панайотов.

В перерывах между концертами артист занимается лечением, поскольку игнорировать такую проблему нельзя. При развитии протрузии межпозвоночного диска певцу могут грозить грыжи и другие серьезные последствия.

Теща Панайотова, которая работает заведующей одного из отделений Боткинской больницы, внимательно следит за состоянием певца.

«Я хожу туда на процедуры – мне делают уколы для снятия мышечных спазмов. Кроме того, я сходил на МРТ – словом, лечусь в свободное от работы время», – резюмировал Александр.