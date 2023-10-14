«Миры слишком разные»: психолог оценила невесту Киркорова

Психолог Екатерина Корендясева прокомментировала недавнее заявление Любови Успенской. В интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» певица сообщила, что король российской поп-музыки Филипп Киркоров собирался жениться на ней за неделю до свадьбы с Аллой Пугачёвой. Эксперт рассказала, каким мог бы быть этот союз.

С одной стороны, может показаться, что «миры Любови и Филиппа слишком разные» и они не смогли бы сохранить семейную связь. А с другой — артисты причастны к творчеству и понимают, чего стоит звездная карьера. Вот почему у партнеров не возникали бы вопросы о затянувшихся гастролях и поздних репетициях.

При этом не стоит отрицать, что у знаменитостей разный стиль жизни.

«У Киркорова есть мировая слава, гастроли в разных странах, постоянные съемки и репетиции. Успенская предпочитает более спокойный образ жизни. Это может осуществлять большое давление на семейные отношения. Но, мне кажется, они бы нашли компромисс для создания брака. Филипп разнообразил бы досуг Успенской, внеся в него активность. А более спокойный образ жизни певицы стал бы тихой гаванью для Киркорова», — высказалась эксперт.

Может ли брак двух лидеров стать счастливым?

«Пары, где оба партнера активно проявляются в мир, — вовсе не редкость. Редкость — это долгосрочные отношения в таком союзе. Если вы два лидера, то важно давать пространство для отношений. Если паре удается разделять личное от работы, не нести конкуренцию в семью, то у нее есть все шансы на счастливые отношения», — резюмировала психолог.

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