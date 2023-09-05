Мироновой остается только завидовать: звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса

Знаменитый российский режиссер Марк Захаров был главой «Ленкома» практически полвека, вплоть до своей смерти в 2019-м. За все это время он поставил множество выдающихся спектаклей, а также помог своей дочери Александре построить блестящую карьеру, о чем сообщает Киноафиша.

О Захаровой ходит множество слухов. Она служит в театре «Ленком» еще с 1980-х, однако некоторые коллеги отмечают, что звездная наследница высокомерна. По их словам, она всем хамит и вечно жалуется на отсутствие главных ролей, хотя у нее их целых четыре.

И, несмотря на сложные отношения с новым руководителем «Ленкома» Марком Варшавером, Александра Захарова все еще считается самой титулованной актрисой в театре. На ее счету Орден Почета, Орден Александра Невского, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и множество театральных наград.

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