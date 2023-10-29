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16:30, 29 октября 2023
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Милые щечки и губки бантиком: актриса Елена Захарова впервые вывела в свет шестилетнюю дочь

Милые щечки и губки бантиком: актриса Елена Захарова впервые вывела в свет шестилетнюю дочь

© Stable Diffusion

Актриса Елена Захарова скрывала свою дочь от общественности и журналистов с рождения. Спустя шесть лет она все-таки решилась вывести наследницу в свет. Для этого она выбрала мероприятие — вручение телевизионной премии Тэфи-KIDS, передает Экспресс газета.

Гости вечера отметили сходство девочки со знаменитой матерью. Ее внешний вид, черты лица — все поразило собравшуюся публику. Люди отметили огромные глаза малышки, а также милые щечки и губы бантиком. Несмотря на шумную обстановку и большое количество людей, наследница Захаровой чувствовала себя прекрасно и не стеснялась журналистов и их внимания.

Ранее актриса Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев впервые за долгое время вышли в свет. При этом в Сети регулярно ходят слухи о разводе пары.

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