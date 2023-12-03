«Миллионы»: Маргарита Овсянникова продала квартиру ради Тимати

Маргарита Овсянникова продала квартиру ради того, чтобы пригласить Тимати на корпоратив, который был посвящен презентации ее нового онлайн-шоу «Вау, чудеса». Об этом артистка рассказала в беседе с NEWS.ru.

Точную сумму за выступление Тимати Овсянникова отказалась называть, однако исполнительница призналась, что счет шел на миллионы.

«Я копила денежки, но так как я со своим мужчиной рассталась, он сказал, что не будет платить за Тимати. Я решила продать квартиру. Я продала квартиру, чтобы купить корпоратив Тимати <...>, порядок цифр на миллионы», – отметила Маргарита.

Артистка недавно появилась на фестивале «Песня года». Многие знаменитости блеснули на мероприятии своими финансовыми возможностями.

Так, например, Филипп Киркоров удивил Лолиту Милявскую подарком от французского модельера Пако Рабана. Он вручил исполнительнице хита «На Титанике» маленькую сумочку через плечо стоимостью в 50 тысяч рублей.

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