Миллиардер с баснословными заработками: что известно о доходах сына Газманова

Пасынок певца Олега Газманова Филипп в свои 24 года вывел бизнес на миллионные обороты. Он занимается грузоперевозками и разработкой мобильного приложения. Но выяснилось, что молодому человеку далеко до доходов старшего брата – Родиона.

Как пишет Киноафиша, он может быть миллиардером с баснословными заработками. Говорится, что Родион Газманов владеет сетью микрофинансовых организаций. Помимо этого, он является акционером большой российской компании. Газманов открещивается от этой информации. Ему неизвестно, откуда взялись такие сведения.

Он отметил, что 10% акций компании стоят 700 млрд рублей. «Стал бы я с такими деньгами записывать поздравления в Сети для пользователей за 7 тысяч рублей?» - рассуждает сын певца.

Ранее сообщалось о разводе певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе. Сообщалось, что исполнительница не получит ничего в результате расставания. С чем это связано, читайте тут.