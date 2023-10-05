Между Погодиной и Пимановым встала другая женщина: что творится в отношениях у «самой закрытой» пары

Ольга Погодина и Алексей Пиманов считаются одной из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Они редко появляются вместе на публике, поэтому каждый их выход в свет тут же притягивает внимание общественности.

Погодина и Пиманов поженились еще в 2013 году. Благодаря супругу знаменитая актриса открыла для себя продюсерский мир. Теперь она не только блистает на экранах, но и сама решает, как должна работать съемочная группа.

Общих детей у звездных супругов нет, к тому же они ведут крайне закрытый образ жизни. Ольга Погодина дает интервью, только если речь идет о новой кинокартине с ее участием.

Однако совсем недавно Ольга Погодина и Алексей Пиманов посетили премьеру фильма «1993». Фотографы, едва завидев парочку, сразу же направили все камеры на них. Супруги были не готовы к такому излишнему вниманию, поэтому не сумели сориентироваться и начать позировать.

Теперь в Сети активно обсуждают снимок, на котором между Ольгой и Алексеем оказалась другая женщина, а сами супруги даже не сразу заметили, что их снимают. Увидев фото, фанаты предположили, что у пары в отношениях не все так гладко, как кажется.

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