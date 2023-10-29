«Меня мучают»: Анна Семенович напугала всех своим последним видео

Анна Семенович удивила и даже немного напугала фанатов своим последним видео. На выходных экс-солистка группы «Блестящие» решила заняться собой и сделала несколько бьюти-процедур.

Девушка вышла на связь с подписчиками. На ее бровях была специальная пленка, а под носом остался воск для удаления волос.

«Вы меня такой не видали, вот, посмотрите. Меня мучают», – жалуется артистка в микроблоге.

В начале октября Анна Семенович уехала на отдых в Турцию. Певица порадовала подписчиков пляжными кадрами: перед камерой она позировала в открытом купальнике, который смог выгодно подчеркнуть ее пышную грудь.

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