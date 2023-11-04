«Меньшее из зол»: Николай Цискаридзе назвал главную причину своего одиночества

Николай Цискаридзе известен благодаря главным партиям в ведущих постановках «Щелкунчик», «Чиполлино», «Сильфида» и т.д. Теперь же артист нашел себя в роли телеведущего и преподавателя.

Интересно, что 49-летний Цискаридзе ни разу в жизни не вступал в брак. По словам танцовщика, он не хотел бы спешить с этим из-за горького опыта родителей и друзей.

При этом недавно бывший солист Большого театра заявил, что надо выбирать хрупкую женщину, чтобы «из всех зол выбрать меньшее». Об этом сообщает Киноафиша.

Неудивительно, что в жизни артиста до сих пор не появилось возлюбленной, поскольку русскому балету он посвящает всего себя. Мужчина регулярно ездит на гастроли и даже день рождения отмечает с коллегами.

Ранее мы писали, что советский актер Василий Шукшин трижды женился, будучи в браке с другой женщиной.