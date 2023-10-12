Меладзе перестал писать хиты для Брежневой

Певица Вера Брежнева после развода с продюсером Константином Меладзе стала вести бизнес отдельно от бывшего мужа. Раньше пара работала в тесной связке – Меладзе писал для артистки хиты.

Но, по всей вероятности, эта пора закончилась. Брежнева показала в соцсетях ролик к одной из песен нового альбома и поблагодарила автора песни Катерину Бегу. Именно она написала для певицы композицию, но не муж.

Издание Woman.ru пришло к выводу, что бывшие супруги стали вести бизнес по отдельности. Прежде Мелдазе писал для Брежневой хиты, а та их исполняла.

О разводе пары стало известно 6 октября. В этот день певица анонсировала альбом и написала в блоге, что пережила развод. Долгое время артистки не было слышно. В какой-то момент она признавалась, что находится в депрессии.