Мать рыдала, жена успокаивала сына: как прошли похороны Алексея Янина

Близкие Алексея Янина провели тихую церемонию прощания с актером. Отпевание состоялось в храме, прилегающем к Ваганьковскому кладбищу.

После похорон состоялись поминки, где родные вспомнили Алексея теплыми словами и выразили свою печаль за то, что ему досталась тяжелая болезнь. Илья Глинников, присутствующий на трауре, рассказал журналистам программы «Ты не поверишь!», что заметил профессионализм и преданность Алексея своей работе в спектакле «Бесы».

Проводив Алексея в добрый путь, мать актера не могла сдержать своих слез. В это время жена Дарья успокаивала сына.

Напомним, что Алексей Янин скончался 19 сентября после 20 дней комы. В 2015 году актер уже попадал в больницу из-за обширного инсульта, потеряв способность ходить, разговаривать и самостоятельно кушать.

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