15:30, 15 ноября 2023
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Мать Гарика Харламова отреагировала на пост будущей снохи: Асмус такие послания она не оставляла
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Мать юмориста Гарика Харламова Наталья Игоревна оставила комментарий под постом будущей снохи – Катерины Ковальчук. Такие она не оставляла бывшей жене сына Кристине Асмус.
На слова женщины обратил внимание сайт Teleprogramma.pro.
Наталья Игоревна решила написать под публикацией Ковальчук, посвященной поэтессе Анне Егоян. Девушка посетила концертный вечер писательницы и сообщила, что мероприятие сильно впечатлило ее – до мурашек.
Судя по реакции матери Харламова, она в восторге от выбора сына. Женщина написала: «Ты так тонко чувствуешь прекрасное! Во всех проявлениях».
Асмус тем временем выражает чувства и признается в любви известному режиссеру.
Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Юлия Карева