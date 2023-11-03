Марина Юдашкина надела ослепительно белый наряд после месяцев скорби по мужу

Вдова покойного модельера Валентина Юдашкина сменила траурный образ на торжественный. Это произошла на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения супруги Владимира Винокура, передает «7Дней.ru».

Практически сразу после смерти модельера Валентина улетела в ОАЭ — там живет ее единственная дочь с семьей. На родине вдова практически всегда надевала черную одежду, однако в Дубае ситуация изменилась.

Валентину заметили в ослепительно белом наряде. В нем женщина появилась на дне рождения супруги известного юмориста Владимира Винокура. Она опубликовала фото с мероприятия в Сети и тут же получила массу приятных комментариев.

Ранее Светлана, вдова певца Юрия Шатунова, подала в суд на Разина и его американскую компанию. Она намерена защитить права покойного мужа в суде.