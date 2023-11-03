Марина Юдашкина надела ослепительно белый наряд после месяцев скорби по мужу
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Вдова покойного модельера Валентина Юдашкина сменила траурный образ на торжественный. Это произошла на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения супруги Владимира Винокура, передает «7Дней.ru».
Практически сразу после смерти модельера Валентина улетела в ОАЭ — там живет ее единственная дочь с семьей. На родине вдова практически всегда надевала черную одежду, однако в Дубае ситуация изменилась.
Валентину заметили в ослепительно белом наряде. В нем женщина появилась на дне рождения супруги известного юмориста Владимира Винокура. Она опубликовала фото с мероприятия в Сети и тут же получила массу приятных комментариев.
Ранее Светлана, вдова певца Юрия Шатунова, подала в суд на Разина и его американскую компанию. Она намерена защитить права покойного мужа в суде.