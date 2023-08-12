Принимает поздравления: Игорь Николаев показал Проскурякову с ребенком на руках

Певец Игорь Николаев поделился своей радостью с поклонниками. Музыкант опубликовал в соцсетях фото жены Юлии Проскуряковой с ребенком на руках и написал поздравления.

Сначала многие поклонники подумали, что супруга звезды вновь стала мамой. Но оказалось, что это было архивное фото. Этим трогательным снимком Николаев решил поздравить любимую с 41-летием. Он написал ей свои теплые пожелания.

«С днем рождения, наша любимая и драгоценная жена и мама Юля! Мы с Вероничкой тебя обожаем, ты для нас все. Будь счастлива и пусть все твои мечты и желания всегда сбываются!» – высказался в Интернете звезда.

На кадре Проскурякова предстала в очень естественном образе. Фанаты написали женщине множество комплиментов и отметили, что с годами она почти не изменилась. А вот сама именинница решила поделиться более стильным фото, на котором была в красивом ярком платье.

«День рождения – это праздник детства! Мне исполнилось 41 год. Спасибо, Господи, за все! Для меня самое главное – это здоровье и счастье всех. Я всех люблю и обнимаю», – написала Юлия.

К поздравлениям присоединились звезды шоу-бизнеса, среди которых были: Кристина Орбакайте, Владимир Левкин, Игорь Гуляев и другие.

Ранее мы писали о том, как Игорь Николаев и его семья устроились за границей.