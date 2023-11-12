Малышку скрывали от публики два года: Татьяна Лютаева проговорилась о тайной внучке

В 2021 году дочка Татьяны Лютаевой стала мамой. Долгое время Агния Дитковските скрывала свою дочь от пристальных взглядов публики и даже не называла имени наследницы. Однако подробности жизни двухлетней внучки актрисы все же стали известны.

В соцсетях Татьяна Лютаева призналась, что у ее дочери родилась девочка. Родители назвали ее Аурой. Супружеская пара выбирала имя для малышки из греческих мифов. Оно переводится как «дыхание» или «воздух».

Ауре недавно исполнилось два года. В честь этого радостного события звезда «Гардемаринов» выложила в микроблог свежий пост.

«Любимая Аура, с днем рождения! Расти здоровой и счастливой в мирном мире», – пожелала Лютаева.

Артистка также поделилась с пользователями Сети фотографией, которая была сделана на празднике. Однако на снимке можно увидеть только шарики и букеты цветов.

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