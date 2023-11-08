«Малыша нет»: убитая горем Антонова рассказала, как пережила смерть сына

Актриса Наталия Антонова рассказала о реакции Марии Порошиной на смерть ее сына. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Жизнь и судьба».

В 2018 году Наталия стала мамой в четвертый раз. Актриса родила сына, который прожил всего два месяца. О семейной трагедии она рассказала спустя три года. В новом интервью Антонова призналась, что тяжело переживала смерть наследника.

Артистка справлялась с горем не одна: в трудную минуту ее поддержали муж и подруга Мария Порошина. По словам Наталии, она показывала фото ребенка только Порошиной. Узнав о его смерти, коллега Антоновой произнесла трогательные слова: «Как же так? Я его уже полюбила и мысленно целовала в спинку. Я люблю тебя, твоих детей. Малыша нет, но я его тоже люблю».

Наталия призналась, что это высказывание стало для нее «великим утешением». Она отметила, что диалог с Марией запомнился ей на всю жизнь.

Напомним, что ребенок актрисы родился раньше срока. Врачи сделали все для того, чтобы его спасти. Однако спустя два месяца он умер от остановки сердца.

Ранее многодетная Мария Порошина выступила с печальным заявлением о семейной жизни. Подробности смотрите в этой статье.