НАШ ШОУБИЗ
23:00, 08 октября 2023
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«Мало я не умею»: Лолита рассказала об алкогольной зависимости

«Мало я не умею»: Лолита рассказала об алкогольной зависимости

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лолита Милявская призналась в разговоре с порталом «А теперь внимание» о своей алкогольной зависимости.

Артистка рассказала, что хотя долгое время и не употребляет алкоголь, раньше она пила в больших количествах. Лолита призналась, что не могла вовремя остановиться.

«Мало я не умею, поэтому я решила, что дам я сильно "газу" только после окончания съемки, концерта. И честно рассчитываю на следующий день быть в состоянии трупа», — рассказала она.

При этом певица отметила, что не является противником алкоголя.

Ранее мы писали о знаменитостях, для которых здоровый образ жизни стал большой ошибкой. Среди звезд, хваставшихся крепким здоровьем, но рано ушедших из этой жизни, оказались Михаил Задронов, Владимир Турчинский и Дмитрий Хворостовский.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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