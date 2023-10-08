«Мало я не умею»: Лолита рассказала об алкогольной зависимости

Певица Лолита Милявская призналась в разговоре с порталом «А теперь внимание» о своей алкогольной зависимости.

Артистка рассказала, что хотя долгое время и не употребляет алкоголь, раньше она пила в больших количествах. Лолита призналась, что не могла вовремя остановиться.

«Мало я не умею, поэтому я решила, что дам я сильно "газу" только после окончания съемки, концерта. И честно рассчитываю на следующий день быть в состоянии трупа», — рассказала она.

При этом певица отметила, что не является противником алкоголя.

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