«Мальчик сразу повзрослел»: сын Гурцкая резко возмужал после смерти отца
© Скриншот видео, YouTube-канал «Алёна, блин!»
Минувшей весной певица Диана Гурцкая похоронила мужа Петра Кучеренко. Несколько месяцев артистка отходила от тяжелой потери. Звезду поддерживали ее близкие, в том числе 16-летний сын Константин. Недавно он сопровождал маму на концерте в Кремле.
Диана поделилась фото, на котором она стоит рядом с сыном и племянником на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Поклонники певицы заметили, как изменился ее сын после потери отца.
«Сын сразу повзрослел. Теперь он для мамы главное плечо», «Как сын изменился после похорон! Жалко пацана, конечно», — пишут фанаты.
Исполнительница написала, что перед каждым концертом волнуется, будто это первое выступление. Но рядом с ней всегда есть люди, которые ее поддержат.
Подписчики отметили, что сын Костя — «замечательный», «любящий маму».
«Вот ради него и надо продолжать жить», «Отличная у вас поддержка», — сказали они.
Напомним, убитая горем Гурцкая оставила послание после смерти мужа.