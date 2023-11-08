«Мальчик сразу повзрослел»: сын Гурцкая резко возмужал после смерти отца

Минувшей весной певица Диана Гурцкая похоронила мужа Петра Кучеренко. Несколько месяцев артистка отходила от тяжелой потери. Звезду поддерживали ее близкие, в том числе 16-летний сын Константин. Недавно он сопровождал маму на концерте в Кремле.

Диана поделилась фото, на котором она стоит рядом с сыном и племянником на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Поклонники певицы заметили, как изменился ее сын после потери отца.

«Сын сразу повзрослел. Теперь он для мамы главное плечо», «Как сын изменился после похорон! Жалко пацана, конечно», — пишут фанаты.

Исполнительница написала, что перед каждым концертом волнуется, будто это первое выступление. Но рядом с ней всегда есть люди, которые ее поддержат.

Подписчики отметили, что сын Костя — «замечательный», «любящий маму».

«Вот ради него и надо продолжать жить», «Отличная у вас поддержка», — сказали они.

Напомним, убитая горем Гурцкая оставила послание после смерти мужа.