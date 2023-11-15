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20:30, 15 ноября 2023
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МакSим показала на сцене округлившийся живот: поздравляют с беременностью

МакSим показала на сцене округлившийся живот: поздравляют с беременностью

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярная исполнительница МакSим выступила со своей композицией «Знаешь ли ты» в паузе матча КХЛ «Спартак» — «Динамо». Певица вышла на сцену в наряде с корсетом, который подчеркнул ее округлый живот. На это обратили внимание администраторы Telegram-канала «НеМалахов».

Популярная исполнительница МакSим выступила со своей композицией «Знаешь ли ты» в паузе матча КХЛ «Спартак» — «Динамо». Певица вышла на сцену в наряде с корсетом, который подчеркнул ее округлый живот. На это обратили внимание администраторы Telegram-канала «НеМалахов».

Напомним, что артистка продолжает свою творческую деятельность после череды скандалов. Звезда взяла перерыв, чтобы пройти лечение от алкогольной зависимости, а после вернулась к выступлениям. Поклонники обратили внимание, что фигура женщины округлилась.

МакSим была в туго затянутом корсете и белой блузке с воланами. Но наряд не смог скрыть то, что звезда прибавила в весе. Особенно это видно по животу. Некоторые даже решили, что певица беременна.

«МакSим, конечно, срочно нужен стилист. Ее вчерашнее выступление на хоккейном матче прям наглядное пособие, как не надо носить корсет», – пишут в комментариях.

Сама исполнительница не высказывалась по поводу негатива в свой адрес. Она предпочитает говорить только о творчестве, а признания делает лишь в редких интервью.

Ранее мы писали о том, что подруга Пугачевой выдала школьную тайну певицы.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#беременность
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#фигура
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