Максим Галкин* удивил своей пародией на легенду российского рока

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) неожиданно выступил с пародией на Виктора Цоя, об этом сообщает Экспресс газета.

На одном из очередных концертов в Европе Максим Галкин* перепел песню Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце». Юморист спародировал голос рок-музыканта, чем вызвал волну негатива. Некоторые посчитали такую пародию неуместной из уст того, кто покинул Россию.

В Сеть также просочились кадры с того же концерта, но уже с другим отрезком выступления юмориста. На них Галкин* рассуждает о скандале между Славой и хирургом Тимуром Хайдаровым. Как оказалось, супруг Аллы Пугачевой в курсе звездных скандалов и следит за новостной повесткой в России. Попутно он высмеял и Любовь Успенскую, которая встала на защиту жертв пластического хирурга.

Ранее мы писали о том, что Максим Галкин* прилетел на Кипр без Аллы Пугачевой после слов, что любовь кончилась.

*признан иностранным агентом на территории России.