Максим Галкин* случайно рассекретил, где прячется исчезнувшая Пугачева

Исчезнувшая после переезда из Израиля певица Алла Пугачева заставила поволноваться своих поклонников. Больше недели о ней не было никаких новостей. На Кипре примадонну не видели, в Россию она тоже не возвращалась.

Интригу развеял муж артистки Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ). Проживающие на Кипре россияне заметили юмориста в аэропорту вместе с дочкой Лизой. При этом Пугачевой и сына Гарри рядом с ним не оказалось.

Поклонники звезды сразу сделали вывод, что певица тоже прилетела на Кипр, так как не оставила бы детей без своего внимания. Вероятно, 74-летняя Алла Борисовна плохо себя чувствует из-за перенесенного в Израиле стресса, поэтому не появляется на публике и не делает никаких заявлений, пишет Kp.ru.

Ранее Аллу Пугачеву предупредили о проблемах, с которыми она столкнется на Кипре. В частности, ей придется привыкнуть к сильной жаре и высокой влажности воздуха.

*Признан в России иностранным агентом.