Максим Галкин* раскрыл настоящую фигуру Пугачевой, опубликовав снимок в купальнике

Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) активно делится событиями из своей жизни в своем блоге. На этот раз он удивил подписчиков, опубликовав фотографию Аллы Пугачевой в купальнике.

Примадонна обычно не любит фотографироваться, поэтому Галкин* делает их исподтишка. На снимке видно, что она лежит с закрытыми глазами и не позирует, но даже такой случайный кадр вызвал восторг у людей. Поклонники восхитились фигурой артистки.

Подписчики прокомментировали, что в 74 года иметь такую физическую форму – это мечта. На теле Аллы Борисовны нет ни целлюлита, ни лишних складок.

Тем не менее, некоторые убеждены, что фотография была отредактирована. По их мнению, такая красота может быть только в глазах влюбленного.

*признан иноагентом в РФ.