Максим Галкин* прилетел на Кипр без Аллы Пугачевой после слов, что любовь кончилась

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) прилетел на Кипр. Он был там неделю назад и, что примечательно, вдвоем с дочерью. Его супруги Аллы Пугачевой, а также сына рядом не оказалось.

Об этом пишет сайт mk.ru со ссылкой на россиянку, живущую на Кипре. Она состоит в кипрском чате.

«Я встретила его в аэропорту, он был вместе с дочерью. Ни сына, ни Аллы рядом не было», - сообщила собеседница.

Она напомнила, что у Галкина* был концерт 20 октября. При этом в городе семью никто не видел до сих пор.

Риэлтор по кипрской недвижимости опровергла информацию о купленных семьей апартаментах в элитной высотке в Лимассоле. Она сообщила, что пара была на Кипре 3-4 года назад – их заметили в элитном ресторане. Снимки знаменитостей тогда попали в местные газеты. Потом риэлтор ничего не слышала о Пугачевой и ее муже. Сейчас многим интересна певица Шакира, которая купила недвижимость на Кипре, говорит риэлтор.

Напомним, на концерте в Польше Галкин* намекнул на разлад с женой, исполнив композицию со словами «Кончилась любовь, кончилось все».

*признан иноагентом на территории РФ