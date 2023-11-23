НАШ ШОУБИЗ
10:00, 23 ноября 2023
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Максим Галкин* готов выступить перед россиянами: известно условие юмориста

Максим Галкин* готов выступить перед россиянами: известно условие юмориста

© Из профиля Instagram* Пугачевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) готов выступить перед русскими в Турции за 100 тысяч евро. Об этом сообщает издание StarHit.

Паранкер Сорян связался с директором юмориста и поинтересовался стоимостью его услуг. В беседе с Эльвирой Макробородовой выяснилось, что супруг Аллы Пугачевой готов выступить перед россиянами в Турции за 100 тысяч евро. При этом ему надо оплатить перелет и покрыть расходы на месте проведения мероприятия. Также Эльвира отметила, что снижение гонорара не является возможным. Дело в том, что недавно у артиста отменились концерты в Казахстане. Это привело к тому, что у него возникли финансовые трудности. По мнению юмориста, в Казахстане «на государственном уровне» препятствуют проведению его выступлений.

Ранее была названа реальная стоимость замка Пугачевой в РФ. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ

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