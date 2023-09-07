«Мачо в 77 лет»: Михалков обезвредил напавшего на него хулигана

В последнее время все внимание публики приковано к Никите Михалкову. Дело в том, что 77-летний режиссер до сих пор восстанавливается после перенесенной пневмонии. Вот почему он реже стал появляться на театральной сцене. Недавно зрителям все же удалось насладиться актерской игрой Михалкова.

По задумке постановщика, на героя Никиты Сергеевича напал хулиган с оружием. Однако персонаж Михалкова не растерялся и моментально скрутил злоумышленника одной рукой. Увидев эту сцену, россияне пришли в восторг. Публика отметила, что 77-летний артист находится в прекрасной форме.

«Интересная сцена, и Михалков вовсе не дряхлый старик. Мачо в свои 77», — цитирует Экспресс газета россиян.

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