Люди сходят с ума: пчела из «Бригады» жестко ответил хейтерам сериала «Слово пацана»

Актер Павел Майков, исполнивший роль бандита Пчелы в «Бригаде», решил ответить на критику в адрес сериала «Слово пацана». Он встал на защиту создателей картины.

Майков отметил, что людям нужно смотреть сериал, а не тратить время на негативные комментарии.

«Я пока ещё не видел сериал «Слово пацана». Но могу сказать, что люди начали сходить с ума», — цитирует актера Абзац.

Он отметил, что вместо того, чтобы наслаждаться творческим процессом и искусством, люди пишут негативные комментарии, что кино якобы оскорбляет их чувства или дискредитирует их. По словам актера, никто не заставляет смотреть сериал насильно.

«Все свободны в своём выборе», — заключил он.

Ранее мы писали, что первый поцелуй 14-летней дочки Юлии Пересильд случился на съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».