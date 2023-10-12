«Любовь всей жизни»: Бабкина предъявила публике молодого фаворита
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Надежда Бабкина уже несколько лет состоит в отношениях с Евгением Гором. Правда, в Сети появились слухи о расставании знаменитостей. Поговаривают, певица ушла от избранника к помощнику Сергею Рябову. Спустя время Бабкина решила прокомментировать ситуацию.
По мнению Надежды, после того, как многие звезды уехали, она стала самой обсуждаемой персоной в РФ. Артистка убеждена, что публике интересно не только ее творчество, но и жизнь. Вот почему Бабкину не удивляют сплетни о расставании с Гором.
В беседе с Вокруг ТВ Надежда опровергла сообщения о романе с Рябовым. Знаменитость указала на Евгения и назвала его «любовью всей жизни».
«Вот, сидит — любовь всей моей жизни. А что я скажу? На каждый роток не накинешь платок», — высказалась артистка.
Напомним, что Бабкина старше Гора на 30 лет. Однако разница в возрасте не стала преградой для их романа.
Ранее мы писали о том, что Надежда Бабкина купила любовнику квартиру за 47 миллионов рублей и отвернула от себя сына. Подробности смотрите в этой статье.