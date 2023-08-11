Любит постарше: названо имя женщины, завладевшей сердцем Александра Домогарова

60-летний актер Александр Домогаров не привык делиться откровениями. Однако на этот раз артист сделал исключение. В беседе с журналистами знаменитость назвал имя женщины, завладевшей его сердцем.

Как выяснилось, фавориткой Домогарова стала актриса Светлана Дружинина. Александр с особым трепетом рассказал о ее вкладе в развитие отечественного кино. По мнению артиста, в свои годы Дружинина обладает невероятной энергетикой, вот почему у нее нет конкурентов среди представителей молодого поколения.

«Таких сейчас не делают. Таких уже остались единицы, их надо беречь, холить и лелеять», — высказался Домогаров.

Также актер добавил: он рад, что у него есть возможность общаться с Дружининой и учиться у нее мастерству.

Ранее Александр Домогаров рассказал о горе в семье.