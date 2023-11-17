Лучше, чем Безруков: кто мог сыграть Сашу Белого в сериале «Бригада»

Российский сериал «Бригада» в 2000-х стал любимым среди миллионов телезрителей. Мужчины хотели быть похожими на Сашу Белого, а поклонницы сходили по нему с ума. Оказалось, что роль Сергея Безрукова могла достаться другому известному актеру. Об этом сообщает «Киноафиша».

В списке возможных кандидатов были: Юрий Лагута, Сергей Шнырев и даже Константин Хабенский. Но основным претендентом считали Владимира Машкова. Он прекрасно подходил под роль и мог сделать проект еще более масштабным благодаря своей популярности.

Но режиссер выбрал Безрукова. СМИ пишут, что Машков не подошел из-за возраста, ведь Саша Белый был парнем, который только пришел со службы в армии. Кроме того, известный артист требовал слишком большой гонорар.

Несмотря на то, что игру Безрукова оценили многие зрители, а после сериала к нему пришла слава, некоторые считают, что Машков справился бы с этой ролью еще лучше.

«Жалко, что не Машков...», «Безруков самый лучший, а остальные все — фуфло», — пишут в комментариях пользователи Сети.

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