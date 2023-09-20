28-летнюю Лизу Арзамасову поздравляют со второй беременностью. Об этом сообщает Экспресс газета.

Роман актрисы и Ильи Авербуха стал самым обсуждаемым событием. Знаменитостям пророчили расставание из-за большой разницы в возрасте. Однако за годы отношений Лиза и Илья стали не только супругами, но и счастливыми родителями. Звездная пара не отрицает, что мечтает о втором ребенке.

Недавно артистка рассуждала о возможности снова родить от Авербуха. Внимательные поклонники заметили, что после этих слов Лиза начала прятать живот. На последних снимках Арзамасова запечатлена либо в свободной футболке, либо по пояс. Не дождавшись комментария звезды, публика стала поздравлять ее со второй беременностью.

Отметим, что ни Лиза, ни Илья никак не комментируют новость о пополнении в семье.

Ранее мы писали о том, что Арзамасова вышла в свет после пластики. Подробности смотрите в этой статье.