Лиза Боярская с округлившимся животиком ответила на слухи о третьей беременности

Елизавета Боярская недавно столкнулась со слухами о ее беременности, после того как супруга Максима Матвеева показала ее округлившийся живот. Актриса прокомментировала ситуацию в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!».

В спектакле, в котором Боярская играла беременную героиню, она использовала накладной живот. Однако, когда актриса вышла на поклоны, она сняла реквизит, но ее настоящий живот выглядел весьма заметно.

Несмотря на все слухи об округлившемся животике, Боярская отказывается раскрывать подробности.

«Будете много знать, скоро состаритесь, приходите ко мне на спектакль», — ответила Боярская.

Напомним, что Елизавета Боярская замужем 13 лет за Максимом Матвеевым. Они растят двоих сыновей.

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