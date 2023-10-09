НАШ ШОУБИЗ
08:00, 09 октября 2023
1 мин.

Лиза Боярская с округлившимся животиком ответила на слухи о третьей беременности

freepik

freepik

© freepik

Елизавета Боярская недавно столкнулась со слухами о ее беременности, после того как супруга Максима Матвеева показала ее округлившийся живот. Актриса прокомментировала ситуацию в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!».

В спектакле, в котором Боярская играла беременную героиню, она использовала накладной живот. Однако, когда актриса вышла на поклоны, она сняла реквизит, но ее настоящий живот выглядел весьма заметно.

Несмотря на все слухи об округлившемся животике, Боярская отказывается раскрывать подробности.

«Будете много знать, скоро состаритесь, приходите ко мне на спектакль», — ответила Боярская.

Напомним, что Елизавета Боярская замужем 13 лет за Максимом Матвеевым. Они растят двоих сыновей.

Ранее мы писали, что появились фото обнаженной Любови Успенской после пластики.

Источник фото:freepik
Теги:
#беременность
,
#дети
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.