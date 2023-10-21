Лишил любимой работы: как Никита Михалков держал свою жену в подчинении

Татьяна Соловьева вышла замуж за Никиту Михалкова в 1973 году, после чего она была готова на большие жертвы ради своего мужа. Модель бросила карьеру и пыталась быть хорошей и послушной во всем.

Так, на первое свидание Татьяну наряжал почти весь Дом моделей — сделали красивый макияж и модную прическу «бабетту». Однако Михалков не был рад и заставил будущую супругу умываться в туалете.

«С Никитой — трудно. Без него — невозможно. Я хочу быть воздухом для него. Когда ты дышишь, ты его не замечаешь. Но без воздуха — не прожить», — рассказала Татьяна Евгеньевна.

В день свадьбы кинорежиссер также командовал нарядом Татьяны. Декольте приказал убрать, юбку сделать подлиннее, а разрез зашить.

Татьяна отмечала, что «всегда подчинялась, была рабой любви». Ещё в 1975 году Михалков поставил ультиматум — если она пойдет на престижный показ, то он соберет чемодан и уйдёт навсегда. Татьяна отказалась от модельной карьеры, начала уделять время дому и детям, пишет Экспресс газета.

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