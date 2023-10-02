Лион Измайлов рассказал, как привлечь внимание девушек

Писатель-сатирик Лион Измайлов побывал в новом выпуске шоу «Звезды сошлись» на НТВ и поделился с телезрителями богатым жизненным опытом. Так, речь шла о знакомстве с девушками. Оказалось, что артист довольно умело привлекал внимание противоположного пола.

В конце 60-х, по словам писателя, он был высоким блондином. Обращать на себя внимание девушек удавалось благодаря еще одной детали — инструкции, оставленной однокурсником. В 1967 году Измайлов окончил Московский авиационный институт.

«Например, я подхожу и говорю: “Вы не могли бы полюбить обаятельного некрасивого парня?” Девушка обалдевает и начинает смеяться», — рассказал сатирик.

С помощью мануала артист смог установить своеобразный рекорд по знакомствам. Ему удалось за 40 минут (столько занимала дорога от дома до института) привлечь внимание 11 девушек.

Знакомства по инструкции Измайлов сравнил с игрой и предложил телеведущей Лере Кудрявцевой продемонстрировать один из приемов. Сначала комик, улыбаясь, спросил позволения у знаменитости завести беседу, а после вызвался сопроводить ее до конца предполагаемого маршрута. Кудрявцева же ответила, что ей знакомы такие приемы.

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