«Лимфоузлы впитали гель»: Лера Кудрявцева поделилась своим печальным опытом увеличения груди

Лера Кудрявцева пожаловалась на пластику груди. В беседе с Kp.ru телеведущая призналась, что была вынуждена удалить импланты из-за начавшихся проблем со здоровьем.

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«Не бывает так, что ты поставил себе импланты в грудь на всю жизнь. Все равно их потом надо менять через 10-15 лет. У меня в груди имплант со временем стал протираться, и силикон начал вытекать в лимфоузлы», – заявила она.

Несмотря на то, что врачи старались вычистить гель из лимфоузлов Леры Кудрявцевой целых четыре часа, он все равно там остался.

«Все, что около, естественно, почистили, а лимфоузлы впитали гель как губка», – добавила артистка.

Кудрявцева подчеркнула, что после удаления грудных имплантов у нее даже появилось больше энергии. Поэтому в будущем звезда не планирует повторять этот печальный опыт.

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