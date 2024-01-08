«Лицо не выглядит изуродованным»: известно, какую сумму Пугачева потратила на пластику

Хирург Виктория Блинова считает, что Алла Пугачева потратила на пластику лица почти 240 тысяч. Об этом сообщает издание mk.ru.

По мнению эксперта, певица не обходится без пластических операций. Виктория убеждена, что Алла Борисовна перенесла «полный комплекс» омолаживающих процедур на лице. Речь идет про smas-подтяжку, изменение формы век. Хирург отметила, что операции выполнены хорошо. При этом Виктория уточнила, что трудно дать оценку внешности Пугачевой из-за увлечения фильтрами в соцсети.

«Все реже мы видим фото без фильтров, но ее лицо не выглядит изуродованным и сильно перетянутым. Стоит отметить нездоровый образ жизни певицы. Она курит, употребляет алкоголь, и это сказывается на лице», — высказалась эксперт.

Виктория отметила, что операции Пугачевой не являются редкостью и доступны в любых салонах. Лифтинг лица стоит от 120 тысяч рублей, зона шеи — от 70 тысяч. Цены на подтяжку и изменение формы век начинаются от 150 тысяч.

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