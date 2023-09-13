«Лицо, как у покойника»: Сергей Зверев удивил публику на открытии салона красоты

Стилист Сергей Зверев удивил жителей Иркутска своей речью на открытии салона красоты. Мужчина стал приглашенной звездой.

Шоумен немного задержался, зато был при полном параде. Он надел черный костюм в стразах и стильную шляпу в тон. Желающие могли сфотографироваться с артистом, их нашлось так много, что Сергея чуть не задавили. Позже должна была состояться автограф-сессия, но из-за слабого освещения Зверев не стал подписывать снимки.

«Почему свет синий? Лицо, как у покойника. Не снимайте!» – выкрикнул звезда.

Стилист прошелся по салону и посоветовал корреспонденту kp.ru зайти в туалет. По мнению знаменитости, именно по этой комнате можно определить уровень всего заведения.

«Вы в туалете были? Надо вам сходить в туалет», – сказал артист.

Сергей оценил комнату и сказал, все сделано на пять звезд. Он заметил премиальное оборудование и назвал салон настоящим подарком для Иркутска.

Хозяйка заведения рассказала, что пригласила Зверева потому, что он символизирует красоту, изящность и утонченность. Но называть стоимость такого сюрприза не стала.

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