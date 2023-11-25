Личные дела важнее: Анна Ковальчук бросила дочь на острове

Актриса Анна Ковальчук поехала на съемки шоу «Последний герой» вместе со своей взрослой дочерью Златой. Звезда родила ребенка от Анатолия Ильченко.

Звездная мама была в одном племени с дочкой. Они даже спали в обнимку в одинаковых пижамах. Однако спустя один день пребывания на острове Анна внезапно уехала по личным обстоятельствам.

Интересно, что дочь Ковальчук не знала, куда отправилась ее мать. Согласно слухам, актриса беременна, из-за чего нахождение в экстремальных условиях ей запрещено.

Перед уходом из шоу Анна Ковальчук отметила, что «самое страшное на острове – не голод, а разлука с близкими». Поэтому звезде сложно осознавать, что теперь ее дочь останется без нее.

Как утверждает спортивный комментатор Виктор Гусев, удивительно, что Анна вообще поехала на остров. Виктор хорошо знаком с миром театра и кино, ведь его дочка является актрисой.

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