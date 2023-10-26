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16:30, 26 октября 2023
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Лев Лещенко выдал правду о состоянии больного Добрынина: певец совсем плох

Лев Лещенко выдал правду о состоянии больного Добрынина: певец совсем плох

© Freepik

Популярный исполнитель Лев Лещенко рассказал о состоянии тяжелобольного коллеги Вячеслава Добрынина. Напомним, что в 2018 году композитор перенес микроинсульт и не может восстановиться до сих пор. Об этом пишет StarHit.

Лещенко много лет дружит с Добрыниным и говорит, что сейчас его товарищ слаб. В прошлом году Вячеслав Григорьевич даже не смог выйти на сцену, чтобы поздравить друга с юбилеем. Поклонники волнуются за здоровье кумира.

«Со Славой я прожил жизнь. Мой любимый человек, композитор. К сожалению, он сейчас болен… Мы с ним прошли по разным маршрутам жизни», — поделился Лев Валерианович в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

После микроинсульта Добрынин перестал петь и появляться на светских мероприятиях. В интервью он вспоминал, как в бодром настроении исполнял композицию «Все, что в жизни есть у меня». Со временем все изменилось.

«А все, что в жизни есть у меня — это болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие. Не хожу на съемки, потому что устаю и тяжело говорить. Но все нормально», – рассказывал артист.

Ранее мы писали о том, что певице Славе после неудачного выступления в Нижневартовске стало плохо. Звезда пожаловалась на здоровье.

Источник фото:Freepik
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